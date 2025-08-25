Бояринцев станцевал после гола «Ротора» в ворота «Торпедо». Волгоградцы победили 3:0

Денис Бояринцев ярко отметил гол «Ротора».

Волгоградский клуб крупно обыграл «Торпедо» в 6-м туре Pari Первой лиги (3:0), отличились Илья Сафронов, Артем Симонян и Дмитрий Сасин. После гола Сасина главный тренер «Ротора» Бояринцев радостно станцевал прямо в тренерской зоне.

После шести туров «Ротор» идет 6-м в Первой лиге, «Торпедо» находится на 14-м месте. В следующем матче волгоградцы 30 августа примут костромской «Спартак», «Торпедо» за день до этого сыграет в гостях с «Родиной».