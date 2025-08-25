Дини об Исаке: «Даже побитые рекорды Ширера в «Ньюкасле» не сравнятся с шансами на трофеи в «Ливерпуле». Златана помнят как чемпиона – он не боялся идти на конфликты ради переходов»

Трой Дини считает, что Александеру Исаку не нужно повторять путь Алана Ширера.

Ранее «Ньюкасл» не продал нападающего «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы. Форвард отказывается играть за «сорок» и тренироваться с командой. Футболист опубликовал заявление , в котором указал на некое обещание клуба, которое было «нарушено».

«Кто самый известный футболист Швеции ? Златан Ибрагимович . Его помнят как чемпиона в нескольких странах, человека, который не боялся идти на конфликты ради больших переходов, как величайшего игрока в истории страны.

Иcак наверняка думает: «Да, я могу стать героем «Ньюкасла ». Но буду ли я на уровне Златана? Скорее всего, нет. Чтобы войти в число великих, мне нужны титулы в топ-клубах».

А все разговоры о том, что он портит наследие в «Ньюкасле», звучат несерьезно. Это наследие уже создано: Иcак сыграл ключевую роль в завоевании первого за 70 лет серьезного трофея – Кубка лиги. Даже такие легенды, как Алан Ширер или Питер Бирдсли, этого не добивались. Фото с Исаком, держащим трофей, останутся в истории навсегда. Никакой хейт фанатов этого не сотрет.

И даже если бы он побил рекорды Ширера по голам в «Ньюкасле» и АПЛ , это все равно не сравнится с возможными трофеями с «Ливерпулем».

Адекватные болельщики в итоге скажут: «Мы заработали 90 миллионов фунтов на парне, который забил 23 гола в лиге, вывел нас в Лигу чемпионов и подарил Кубок Лиги». Это уже солидное наследие», – заявил экс-форвард «Уотфорда».