Дини призвал поскорее рассмотреть дело Мудрика: «Прошел уже год, а слушания только впереди. Пик футболиста продолжается 3-4 года, если повезет, и Михаил теряет это время»

Трой Дини призвал поскорее разобраться с делом Михаила Мудрика.

Вингер «Челси» и сборной Украины временно отстранен от футбола из-за положительного теста на допинг. Сообщалось, что у Мудрика обнаружили мельдоний после игры за сборную в ноябре – с тех пор он не выходит на поле. 18 июня стало известно, что футболисту предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил Футбольной ассоциации Англии.

«Процесс необходимо ускорить. О положительном тесте узнали еще год назад, а ему еще только предстоят слушания. А прошел уже год.

Даже если, как и в случае с Погба , дисквалификацию сократят, он уже потерял год. Мы все время говорим о том, что пик футболиста продолжается 3-4 года, если повезет, и Мудрик теряет это время.

Если он виновен, давайте ускорим процесс, чтобы избавиться от него, если он мошенничал – туда ему и дорога. Если нет – надо просто ускорить этот процесс», – сказал бывший нападающий «Уотфорда».

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