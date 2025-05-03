Дини против чемпионского коридора для «Ливерпуля»: «Полнейшая хрень. Это унижение для другой команды»

Трой Дини выступил против традиции чемпионских коридоров в футболе.

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил , что его команда организует «Ливерпулю» чемпионский коридор перед очным матчем.

«Челси » организует «Ливерпулю» чемпионский коридор перед завтрашним матчем. И «Арсенал », предположительно, сделает то же самое на следующих выходных.

Но, как и многое другое в современном футболе, это то, чего я никогда не пойму. Честно говоря, я думаю, что это полнейшая хрень.

Это не столько знак уважения, сколько унижение для команды, которая выстраивается в коридор, чтобы немного похлопать чемпионам. Как будто «Челси», «Арсенал» и все, кто играет с чемпионами до конца сезона, говорят: «Молодцы, мы очень рады, что вы нас победили», – заявил бывший нападающий «Уотфорда» в интервью The Sun.