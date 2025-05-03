Дини против чемпионского коридора для «Ливерпуля»: «Полнейшая хрень. Это унижение для другой команды»
Трой Дини выступил против традиции чемпионских коридоров в футболе.
Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что его команда организует «Ливерпулю» чемпионский коридор перед очным матчем.
«Челси» организует «Ливерпулю» чемпионский коридор перед завтрашним матчем. И «Арсенал», предположительно, сделает то же самое на следующих выходных.
Но, как и многое другое в современном футболе, это то, чего я никогда не пойму. Честно говоря, я думаю, что это полнейшая хрень.
Это не столько знак уважения, сколько унижение для команды, которая выстраивается в коридор, чтобы немного похлопать чемпионам. Как будто «Челси», «Арсенал» и все, кто играет с чемпионами до конца сезона, говорят: «Молодцы, мы очень рады, что вы нас победили», – заявил бывший нападающий «Уотфорда» в интервью The Sun.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
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