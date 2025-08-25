«Ньюкасл» предложил 50 млн фунтов за Ларсена, но «Вулвс» отказали и не хотят продавать форварда
«Вулверхэмптон» отказался продать Йоргена Ларсена в «Ньюкасл».
«Ньюкасл» сделал первое официальное предложение о трансфере 25-летнего нападающего сборной Норвегии – 50 миллионов фунтов.
Однако «Вулверхэмптон» отверг это предложение и продолжает настаивать на том, что футболист не продается, утверждает журналист Лиам Кин.
В прошлом сезоне Ларсен забил 14 голов в 35 матчах АПЛ и стал вторым бомбардиром команды. В двух играх нового сезона Йорген не отметился результативными действиями, его подробная статистика – здесь.
Увольнять ли Семака?44084 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Лиама Кина в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости