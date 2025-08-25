«Спартак» сыграет с «МЛ Витебск» 8 сентября на «Лукойл Арене»
«Спартак» проведет товарищеский матч с лидером чемпионата Беларуси.
Московский клуб анонсировал игру с «МЛ Витебск». Игра пройдет на «Лукойл Арене» 8 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени.
В сезоне-2025 чемпионата Беларуси «МЛ Витебск» лидирует в таблице, набрав 49 очков в 19 матчах. «Спартак» занимает 8-е место в РПЛ с 8 очками после 6 туров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
