«Спартак» сыграет с «МЛ Витебск» 8 сентября на «Лукойл Арене»

«Спартак» проведет товарищеский матч с лидером чемпионата Беларуси.

Московский клуб анонсировал игру с «МЛ Витебск». Игра пройдет на «Лукойл Арене » 8 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени.

В сезоне-2025 чемпионата Беларуси «МЛ Витебск » лидирует в таблице, набрав 49 очков в 19 матчах. «Спартак » занимает 8-е место в РПЛ с 8 очками после 6 туров.