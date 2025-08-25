«МЮ» достиг соглашения с Ламменсом – вратарь запросил зарплату ниже, чем Доннарумма и Мартинес. «Антверпен» просит 25 млн евро для завершения сделки (GiveMeSport)
«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах по Сенне Ламменсу.
Переговоры с «Антверпеном» находятся на продвинутой стадии, и соглашение с вратарем уже достигнуто, сообщает GiveMeSport.
Бельгиец одобрил долгосрочный контракт с «МЮ» с зарплатой, значительно ниже, чем, по слухам, запросили Джанлуиджи Доннарумма или Эмилиано Мартинес. Это, вероятно, объясняет, почему «Манчестер Юнайтед» до сих пор не заключил ни одну из этих двух сделок.
Переговоры по Ламменсу же продвигаются быстро. Первоначально обсуждался трансфер за 20 млн с учетом бонусов, но теперь «Антверпен» хочет получить 25 млн евро для завершения сделки.
Со статистикой 23-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.
