«МЮ» достиг соглашения с Ламменсом – вратарь запросил зарплату ниже, чем Доннарумма и Мартинес. «Антверпен» просит 25 млн евро для завершения сделки (GiveMeSport)

«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах по Сенне Ламменсу.

Переговоры с «Антверпеном » находятся на продвинутой стадии, и соглашение с вратарем уже достигнуто, сообщает GiveMeSport.

Бельгиец одобрил долгосрочный контракт с «МЮ» с зарплатой, значительно ниже, чем, по слухам, запросили Джанлуиджи Доннарумма или Эмилиано Мартинес . Это, вероятно, объясняет, почему «Манчестер Юнайтед » до сих пор не заключил ни одну из этих двух сделок.

Переговоры по Ламменсу же продвигаются быстро. Первоначально обсуждался трансфер за 20 млн с учетом бонусов, но теперь «Антверпен» хочет получить 25 млн евро для завершения сделки.

Со статистикой 23-летнего вратаря можно ознакомиться здесь .