Дегтярев о призе «За верность» имени Черенкова: «Хотим видеть моральные ориентиры. Наши футболисты – лидеры мнений, они должны быть примером для общества»

Михаил Дегтярев высказался о призе «За верность» имени Федора Черенкова.

Министр спорта России возглавил жюри премии ТАСС , куда также вошли Сергей Лавров, Андрей Кондрашов, Александр Дюков, Сергей Степашин, Александр Алаев, Денис Мацуев и Сергей Шишкарев.

«Я считаю, что инициатива об учреждении приза за верность имени Черенкова сегодня как никогда актуальна – верность, преданность делу, преданность клубу, региону, стране – то, что сегодня нужно как пример для нашей молодежи. Отметим всех, кто внес значительный вклад в развитие футбола и проявил преданность своему клубу.

Мы хотим видеть в футболе не только спортивные достижения, но и моральные ориентиры. Для общества в целом должны быть примером все наши футболисты, для подрастающего поколения, потому что они лидеры мнений. Мы живем в век медиа, век борьбы за внимание, и они, конечно, являются такими – яркими звездами для всего общества.

Я не могу болеть ни за какие клубы. Ни в футболе, ни в других видах. Болею только за сборную России, связано это с административной этикой. Это важно», – заявил Дегтярев.

Минспорт разработает перечень книг для молодых футболистов, сообщил Дегтярев: «Обсудим с РФС – будем устраивать лекции, приглашать ученых, писателей. Игроки должны расти не только на поле»