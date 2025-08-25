  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лавров, Дегтярев, Дюков, Степашин, Алаев, Мацуев – в жюри приза «За верность» имени Черенкова: «Жизнь и работа этих людей связаны с идеалами долга, патриотизмом, преданностью»
24

Лавров, Дегтярев, Дюков, Степашин, Алаев, Мацуев – в жюри приза «За верность» имени Черенкова: «Жизнь и работа этих людей связаны с идеалами долга, патриотизмом, преданностью»

Сергей Лавров вошел в жюри приза «За верность» имени Федора Черенкова.

Год назад ТАСС учредил приз имени бывшего футболиста «Спартака» и сборной СССР. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг России – Премьер-лига, Первая лига и Вторая лига – за преданность своему клубу, вклад в результаты команды, характеристику от коллег и болельщиков. 25 августа начинается прием заявок на премию 2025 года.

Сегодня генеральный директор информационного агентства Андрей Кондрашов назвал состав жюри.

Жюри приза «За верность» возглавил министр спорта России Михаил Дегтярев. В состав жюри также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сам Кондрашов, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин, президент Мир РПЛ Александр Алаев, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

«Это люди, чья жизнь и работа так или иначе связаны с идеалами долга, патриотизмом, преданности любимому делу и стране. Каждый из них – лидер своей сборной. Уверен, что такой состав гарантирует не только престиж премии, но и безупречность выбора лауреатов.

Несмотря на то что Федор Черенков играл в московском «Спартаке», он был любим всей страной. Потому что творил настоящее художество в своей футбольной игре. Его любили за то, что он наш, за то, что он советский спортсмен, который выступает за пределами Родины. И здесь должен быть внеклубовый подход. Мы точно оставим все своим спортивные личные пристрастия за пределами этого приза», – сказал Кондрашов.

Отмечается, что представители жюри болеют за разные клубы. Кондрашов поддерживает ЦСКА, Лавров и Мацуев – «Спартак», Дюков с 2008 по 2017 год был президентом «Зенита».

Увольнять ли Семака?44079 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ТАСС
logoФедор Черенков
logoРФС
Политика
logoСергей Лавров
ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Дюков
logoАлександр Алаев
Сергей Шишкарев
logoЦСКА
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoСергей Степашин
logoДенис Мацуев
logoЗенит
logoМихаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Денис Мацуев: «Не понимаю тех, кто сегодня за «Спартак», а завтра за «Реал» или «Зенит», не дай бог. Бабушка была отъявленной спартаковкой, все мне объясняла – я понял, что это не просто футбол, а театр»
4224 апреля, 11:04
Дегтярев о премии «Джентльмен года» Тюкавина: «Черенков – пример честной игры по сей день. У Константина большое будущее, будем болеть в любой точке мира, при любой политической ситуации»
64 декабря 2024, 19:57
Главные новости
КЧМ-2029 пройдет летом – не в Катаре, скорее всего. ФИФА пока не хочет расширять турнир до 48 команд и планирует матчи плей-офф за право участия (Guardian)
12 минут назад
Ван Дейк о подкате Гордона: «Сказал ему: «Если это не удаление, то я ничего не понимаю в футболе». Странно, что арбитру вообще пришлось идти к монитору»
28вчера, 22:04
Слот о 3:2 с «Ньюкаслом»: «Не уверен, что это был футбольный матч – стандарт за стандартом. «Ливерпуль» выстоял. Великолепный гол Нгумоа, для 16-летнего он отлично завершает атаки»
58вчера, 21:51
Нгумоа – второй игрок, забивший победный гол в АПЛ в 16 лет. Руни сделал это, будучи на 1 день моложе
27вчера, 21:45
«Спартак» предложил Эль-Каруани контракт на 3 года. Лучший ассистент этого сезона Эредивизи готов переехать в Россию (Sport24)
29вчера, 21:26
16-летний Нгумоа из «Ливерпуля» забил победный мяч «Ньюкаслу» на 100-й минуте – после выхода на 96-й. Это первый гол вингера на взрослом уровне
88вчера, 21:21
«ПСЖ» согласен на 30 млн евро за Доннарумму. Сделка с «Сити» зависит от того, уйдет ли Эдерсон
20вчера, 21:14
«Арсенал» лидирует в АПЛ после 2-го тура, опережая «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» по разнице мячей. «Челси» – 4-й, «Ман Сити» – 6-й, «МЮ» – 16-й
58вчера, 21:07
«Ньюкасл» отыгрался с 0:2, дважды забив «Ливерпулю» в меньшинстве, но пропустил от 16-летнего Нгумоа на 100-й и проиграл – 2:3!
383вчера, 21:05
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» проиграл «Ливерпулю»
1605вчера, 21:05
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о ЦСКА: «Первый претендент на чемпионство. Если бы я даже хотел придраться к какой-то линии у команды Челестини, то сейчас не смогу»
325 минут назад
«Ливерпуль» забил в 36 матчах АПЛ подряд и повторил третий результат в истории лиги. Рекорд у «Арсенала» – серия из 55 игр с голами (2001 и 2002 год)
340 минут назад
Варди интересен «Кремонезе». Стороны провели переговоры, 38-летний форвард рассматривает варианты в Серии А (Джанлука Ди Марцио)
255 минут назад
Киву после 5:0 с «Торино»: «Мы старались подойти к первому матчу в наилучшем состоянии. Ребята оставили события прошлого сезона позади, усердно трудились и не жаловались»
5вчера, 21:59
«Динамо» готово расстаться с Нгамале и Гагнидзе («СЭ»)
19вчера, 21:39
Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», «Севилья» уступила «Хетафе»
199вчера, 21:35
Фердинанд о ничьей «МЮ»: «В «Фулхэме» удивились: «Это не тот «Юнайтед», что мы ожидали». Сильные должны наказывать соперника, ставить ему ногу на горло, а мы этого не сделали»
7вчера, 20:53
«Интер» одержал крупнейшую победу за 8 месяцев – 5:0 с «Торино»
4вчера, 20:45
Анчелотти о невызове Неймара в сборную: «Физическая готовность – ключевой фактор. Игрок должен быть готов на 100%, у нас огромная конкуренция в каждой линии»
7вчера, 20:29
Барелла ассистирует в 10 сезонах Серии А подряд. Сегодня – голевой пас Бастони в матче с «Торино»
3вчера, 20:01