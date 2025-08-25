Лавров, Дегтярев, Дюков, Степашин, Алаев, Мацуев – в жюри приза «За верность» имени Черенкова: «Жизнь и работа этих людей связаны с идеалами долга, патриотизмом, преданностью»

Сергей Лавров вошел в жюри приза «За верность» имени Федора Черенкова.

Год назад ТАСС учредил приз имени бывшего футболиста «Спартака » и сборной СССР. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг России – Премьер-лига, Первая лига и Вторая лига – за преданность своему клубу, вклад в результаты команды, характеристику от коллег и болельщиков. 25 августа начинается прием заявок на премию 2025 года.

Сегодня генеральный директор информационного агентства Андрей Кондрашов назвал состав жюри.

Жюри приза «За верность» возглавил министр спорта России Михаил Дегтярев. В состав жюри также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сам Кондрашов, президент Российского футбольного союза Александр Дюков , председатель консультативного совета московского «Динамо » Сергей Степашин , президент Мир РПЛ Александр Алаев, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

«Это люди, чья жизнь и работа так или иначе связаны с идеалами долга, патриотизмом, преданности любимому делу и стране. Каждый из них – лидер своей сборной. Уверен, что такой состав гарантирует не только престиж премии, но и безупречность выбора лауреатов.

Несмотря на то что Федор Черенков играл в московском «Спартаке», он был любим всей страной. Потому что творил настоящее художество в своей футбольной игре. Его любили за то, что он наш, за то, что он советский спортсмен, который выступает за пределами Родины. И здесь должен быть внеклубовый подход. Мы точно оставим все своим спортивные личные пристрастия за пределами этого приза», – сказал Кондрашов.

Отмечается, что представители жюри болеют за разные клубы. Кондрашов поддерживает ЦСКА , Лавров и Мацуев – «Спартак», Дюков с 2008 по 2017 год был президентом «Зенита ».