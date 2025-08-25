Лавров, Дегтярев, Дюков, Степашин, Алаев, Мацуев – в жюри приза «За верность» имени Черенкова: «Жизнь и работа этих людей связаны с идеалами долга, патриотизмом, преданностью»
Год назад ТАСС учредил приз имени бывшего футболиста «Спартака» и сборной СССР. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг России – Премьер-лига, Первая лига и Вторая лига – за преданность своему клубу, вклад в результаты команды, характеристику от коллег и болельщиков. 25 августа начинается прием заявок на премию 2025 года.
Сегодня генеральный директор информационного агентства Андрей Кондрашов назвал состав жюри.
Жюри приза «За верность» возглавил министр спорта России Михаил Дегтярев. В состав жюри также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сам Кондрашов, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин, президент Мир РПЛ Александр Алаев, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.
«Это люди, чья жизнь и работа так или иначе связаны с идеалами долга, патриотизмом, преданности любимому делу и стране. Каждый из них – лидер своей сборной. Уверен, что такой состав гарантирует не только престиж премии, но и безупречность выбора лауреатов.
Несмотря на то что Федор Черенков играл в московском «Спартаке», он был любим всей страной. Потому что творил настоящее художество в своей футбольной игре. Его любили за то, что он наш, за то, что он советский спортсмен, который выступает за пределами Родины. И здесь должен быть внеклубовый подход. Мы точно оставим все своим спортивные личные пристрастия за пределами этого приза», – сказал Кондрашов.
Отмечается, что представители жюри болеют за разные клубы. Кондрашов поддерживает ЦСКА, Лавров и Мацуев – «Спартак», Дюков с 2008 по 2017 год был президентом «Зенита».