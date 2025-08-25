«Крылья Советов» встретятся с «Динамо». Поддержите самарцев в домашнем кубковом матче против москвичей!

В третьем раунде Фонбет Кубка России «Крылья Советов» сыграют с «Динамо».

Матч пройдет в среду, 27 августа, в 17:15 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Самарцы по итогам двух раундов турнира лидируют в турнирной таблице группы B, набрав четыре очка. Бело-голубые же расположились на третьем месте в группе, обладая тремя очками. «Крыльям» нужна ваша поддержка в кубковом матче против «Динамо»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .