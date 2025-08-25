Шнякин о площадке в Казани с воротами за забором: «Это памятник «Рубину» Бердыева. Очень даже оригинально сделали»
Дмитрий Шнякин с юмором отреагировал на уникальную футбольную площадку в Казани.
Телеграм-канал «Жесть Казани» сообщил о том, что в городе, на улице Фатыха Амирхана, построили площадку, на которой невозможно забить гол: одни из ворот строители установили за забором площадки. Местные жители уже назвали ворота «непробиваемыми».
«Че ржете-то? Это памятник «Рубину» Бердыева. Очень даже оригинально сделали, тонко 👏🏻», – написал комментатор «Матч ТВ» Шнякин, отреагировав на пост «Первого спорта».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
