Шнякин о площадке в Казани с воротами за забором: «Это памятник «Рубину» Бердыева. Очень даже оригинально сделали»

Дмитрий Шнякин с юмором отреагировал на уникальную футбольную площадку в Казани.

Телеграм-канал «Жесть Казани» сообщил о том, что в городе, на улице Фатыха Амирхана, построили площадку, на которой невозможно забить гол: одни из ворот строители установили за забором площадки. Местные жители уже назвали ворота «непробиваемыми».

«Че ржете-то? Это памятник «Рубину » Бердыева . Очень даже оригинально сделали, тонко 👏🏻», – написал комментатор «Матч ТВ» Шнякин , отреагировав на пост «Первого спорта».