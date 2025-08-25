Довбик близок к аренде в «Вильярреал» – «Рома» одобрит сделку, если подпишет еще одного форварда. Испанцы готовы покрыть зарплату Артема (Саша Тавольери)

Артем Довбик близок к переходу в «Вильярреал» на правах аренды.

Переговоры с «Ромой» об аренде с правом выкупа, стартовавшие в начале августа, продолжаются, сообщает журналист Саша Тавольери.

В рамках обсуждаемой сделки испанский клуб полностью покроет зарплату 28-летнего футболиста.

Довбик открыт для перехода, но «Роме» необходимо подписать еще одного нападающего, прежде чем одобрить сделку.

В прошлом сезоне Серии А украинец провел 32 матча и забил 12 голов. Его статистику можно найти здесь .