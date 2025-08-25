Довбик близок к аренде в «Вильярреал» – «Рома» одобрит сделку, если подпишет еще одного форварда. Испанцы готовы покрыть зарплату Артема (Саша Тавольери)
Артем Довбик близок к переходу в «Вильярреал» на правах аренды.
Переговоры с «Ромой» об аренде с правом выкупа, стартовавшие в начале августа, продолжаются, сообщает журналист Саша Тавольери.
В рамках обсуждаемой сделки испанский клуб полностью покроет зарплату 28-летнего футболиста.
Довбик открыт для перехода, но «Роме» необходимо подписать еще одного нападающего, прежде чем одобрить сделку.
В прошлом сезоне Серии А украинец провел 32 матча и забил 12 голов. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Саши Тавольери
