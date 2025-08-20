«Наполи» рассматривает Довбика из-за травмы Лукаку
«Наполи» интересуется форвардом «Ромы» Артемом Довбиком.
Неаполитанцы рассматривают 28-летнего украинца как замену травмированному Ромелу Лукаку, который может пропустить более трех месяцев.
Сообщалось, что «Наполи» также изучает возможность трансфера Расмуса Хейлунда («Манчестер Юнайтед»), Джейми Варди (экс-«Лестер») и Толу Арокодаре («Генк»).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
