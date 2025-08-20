«Наполи» рассматривает Довбика из-за травмы Лукаку

«Наполи» интересуется форвардом «Ромы» Артемом Довбиком .

Неаполитанцы рассматривают 28-летнего украинца как замену травмированному Ромелу Лукаку , который может пропустить более трех месяцев.

Сообщалось, что «Наполи » также изучает возможность трансфера Расмуса Хейлунда («Манчестер Юнайтед»), Джейми Варди (экс-«Лестер») и Толу Арокодаре («Генк»).