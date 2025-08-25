  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Бреста» Руа: «У клуба нет средств. Удивляет, что наш бюджет меньше, чем у «Меца», вышедшего из Лиги 2, хотя мы только что выступали в ЛЧ»
1

Тренер «Бреста» Руа: «У клуба нет средств. Удивляет, что наш бюджет меньше, чем у «Меца», вышедшего из Лиги 2, хотя мы только что выступали в ЛЧ»

Главный тренер «Бреста» удивлен маленьким бюджетом клуба, несмотря на игру в ЛЧ.

С начала этого трансферного окна клуб Лиги 1 инвестировал менее 5 миллионов евро.

«Мне сказали, что у нас нет средств. Я видел, что наш бюджет на предпоследнем месте. Так что, априори, у нас действительно нет средств.

Меня до сих пор удивляет, что наш бюджет меньше, чем у «Меца», который вышел из Лиги 2, хотя мы только что выступали в Лиге чемпионов. Но, к сожалению, клуб находится в таком состоянии», – сказал Эрик Руа.

За участие в последнем розыгрыше Лиги чемпионов «Брест» получил 52 млн евро. Однако, как сообщает L’Équipe, бретонцы заявляют о бюджете в размере 35 млн евро в этом сезоне. В то же время бюджет «Меца» составляет 40 млн евро.

Как отмечает RMC Sport, кризис с телевизионными правами во Франции в целом вынуждает клубы принимать меры жесткой экономии.

Увольнять ли Семака?43478 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoБрест
деньги
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЭрик Руа
logoД2 Франция
logoМец
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Брест» получит 4,2 млн евро за 2 победы в ЛЧ – 8,75% годового бюджета клуба и эквивалент зарплаты игроков за 6 месяцев
292 октября 2024, 03:40
Главные новости
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 0:1 – Гравенберх забил дальним ударом! Онлайн-трансляция
468 минут назадLive
Губерниев о словах Клаудиньо: «Для таких людей Россия-матушка как дойная корова. Иностранные спортсмены выступают здесь, получают деньги, а потом лицемерно что-то высказывают»
2416 минут назад
Дуглас Сантос, Луис Энрике, Рафинья, Каземиро, Алиссон вызваны в сборную Бразилии на матчи с Чили и Боливией, Неймар и игроки «Реала» – нет
6132 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» играет с «Ливерпулем»
114743 минуты назадLive
«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК после матча с «Зенитом» из-за пенальти Мостового, фола Эраковича на Табидзе и удара Мантуана локтем в лицо Магомедову
2354 минуты назад
Серия А стартовала! «Интер» принимает «Торино», «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью
13957 минут назадLive
Майну может рассмотреть уход из «МЮ», если предложение устроит клуб (Talksport)
2сегодня, 18:32
Ямаль выложил фото с певицей Никки Николь в ее день рождения – с эмодзи двух сердец. Сообщалось, что у вингера «Барсы» роман с 25-летней аргентинкой
46сегодня, 18:13Фото
«Бавария» и Deutsche Telekom продлили соглашение на 7 лет. Клуб получит до 455 млн евро за весь срок контракта
8сегодня, 18:03
«Наполи» договорился с Хейлундом. Переговоры с «МЮ» – на финальной стадии
36сегодня, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер считает, что «Ньюкасл» должен продать Исака: «Над клубом постоянно висит туча. Когда игрок не хочет быть в команде, это может стать кошмаром. Александер хочет выиграть ЛЧ»
137 секунд назад
Колосков о Сперцяне: «Украшение РПЛ, созрел для игры за границей. Если уезжать, то в одну из топ‑5 европейских лиг, а не Чемпионшип»
14 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», «Севилья» принимает «Хетафе»
19513 минут назадLive
«Интер» – «Торино». 2:0 – Тюрам и Бастони забили. Онлайн-трансляция
1019 минут назадLive
«Ювентус» обсуждал с «ПСЖ» Бералдо. Туринцы интересуются защитником на случай ухода Келли
239 минут назад
«Эвертон» купил 19-летнего Диблинга у «Саутгемптона» за 35+5 млн фунтов. Контракт с вингером – на 4 года
557 минут назадФото
Мовсесьян об интересе к россиянам в Европе: «Идет посыл, что как только политическая ситуация изменится, много молодых игроков будут востребованы – Кисляк, Батраков, Раков»
11сегодня, 18:37
Первая лига. «Ротор» разгромил «Торпедо», «Урал» забил 4 гола «Волге»
37сегодня, 18:26
Медведев о желании Барриоса вернуться в Колумбию: «Лживая информация»
9сегодня, 18:23
Гурцкая о Сперцяне: «Краснодар» никуда его не отпустит. Как клуб, идущий за вторым титулом, продаст игрока в самом расцвете сил?»
13сегодня, 18:15