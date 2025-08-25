Тренер «Бреста» Руа: «У клуба нет средств. Удивляет, что наш бюджет меньше, чем у «Меца», вышедшего из Лиги 2, хотя мы только что выступали в ЛЧ»

Главный тренер «Бреста» удивлен маленьким бюджетом клуба, несмотря на игру в ЛЧ.

С начала этого трансферного окна клуб Лиги 1 инвестировал менее 5 миллионов евро.

«Мне сказали, что у нас нет средств. Я видел, что наш бюджет на предпоследнем месте. Так что, априори, у нас действительно нет средств.

Меня до сих пор удивляет, что наш бюджет меньше, чем у «Меца », который вышел из Лиги 2, хотя мы только что выступали в Лиге чемпионов. Но, к сожалению, клуб находится в таком состоянии», – сказал Эрик Руа .

За участие в последнем розыгрыше Лиги чемпионов «Брест » получил 52 млн евро. Однако, как сообщает L’Équipe, бретонцы заявляют о бюджете в размере 35 млн евро в этом сезоне. В то же время бюджет «Меца» составляет 40 млн евро.

Как отмечает RMC Sport, кризис с телевизионными правами во Франции в целом вынуждает клубы принимать меры жесткой экономии.