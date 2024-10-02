«Брест» получит 4,2 млн евро за 2 победы в ЛЧ – 8,75% годового бюджета клуба и эквивалент зарплаты игроков за 6 месяцев

«Брест» получит 4,2 млн евро за 2 победы в ЛЧ – 8,75% бюджета клуба.

Клуб из Франции стартовал в общем турнире Лиги чемпионов УЕФА с побед над «Штурмом» (2:1, дома) и «Ред Буллом » (4:0, в гостях).

Каждая победа на данном этапе приносит по 2,1 миллиона евро. Как пишет RMC Sport, 4,2 млн за 2 победы – это 8,75% от годового операционного бюджета клуба, составляющего 48 млн евро.

Также отмечается, что 4,2 млн евро – это эквивалент суммарной зарплаты игроков «Бреста » за полгода (зарплатный фонд за месяц оценивается в 700 тысяч евро).

В прошлом сезоне «Брест» занял 3-е место в Лиге 1. В текущем сезоне команда занимает 13-е место в таблице с 6 очками в 6 играх.