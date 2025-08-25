Защитник «Фулхэма» Басси считает, что Йоро фолил на нем перед голом «МЮ»: «Достаточно того, что я не мог отобрать мяч, у него было преимущество. Мяч нельзя было засчитывать»
Защитник «Фулхэма» Кэлвин Басси считает, что гол «МЮ» был забит не по правилам.
«Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» сыграли вничью (1:1) в матче 2-го тура АПЛ.
По мнению Басси, Лени Йоро нарушил на нем правила после подачи углового, приведшего к голу «МЮ». После удара головой защитника манкунианцев мяч попал в ворота «Фулхэма» от спины Родриго Муниза.
«Было достаточно того, что я не мог отобрать мяч, и это было преимущество для него [Йоро]. Это нельзя было засчитывать. Думаю, судья будет разочарован, когда вспомнит об этом. Я не могу сказать слишком много, иначе меня накажут!
Это фол. Когда вы готовитесь к прыжку, любое легкое прикосновение может сбить вас с толку. Он пытался заговорить не со мной, а с нашим капитаном. Что вы хотите, чтобы я сделал? Для меня достаточно того, что я не мог отобрать мяч», – сказал Басси.
