Сака может пропустить до месяца из-за травмы бедра. Участие Эдегора в матче с «Ливерпулем» под вопросом (BBC)

Букайо Сака может пропустить до четырех недель из-за травмы.

Полузащитник «Арсенала» повредил заднюю поверхность бедра в матче 2-го тура АПЛ с «Лидсом» (5:0).

Ожидается, что игрок не сыграет с «Ливерпулем » в следующее воскресенье. Кроме того, он не сможет принять участие в сентябрьских отборочных матчах сборной Англии на ЧМ-2026 против Андорры и Сербии.

Англичанин будет отсутствовать в общей сложности до четырех недель, сообщает BBC.

Участие капитана «Арсенала » Мартина Эдегора в матче на «Энфилде» остается под вопросом из-за травмы плеча, полученной в том же матче с «Лидсом». По имеющимся данным, полузащитник покинул стадион «Эмирейтс» с перевязанным плечом.