  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета о травмах «Арсенала»: «Прошло лишь 2 недели, а мы уже потеряли Хавертца, Эдегора и Сака. В АПЛ нужно быть хорошо укомплектованными»
20

Артета о травмах «Арсенала»: «Прошло лишь 2 недели, а мы уже потеряли Хавертца, Эдегора и Сака. В АПЛ нужно быть хорошо укомплектованными»

Микель Артета высказался о травмах «Арсенала» на старте сезона.

Тренер «канониров» выразил мнение после матча 2-го тура АПЛ с «Лидсом» (5:0).

«Это события со знаком минус. Мартин [Эдегор] что-то почувствовал в плече при приземлении. Пока не знаем [насколько это серьезно]. Завтра его обследуют, и у нас будет больше понимания в этом вопросе.

Букайо [Сака] что-то почувствовал в задней поверхности бедра, когда бежал с мячом и боролся с защитником. Посмотрим. Думаю, это другое бедро. Не то, что он травмировал в прошлый раз.

Ну а вообще, прошло лишь две недели, а мы уже потеряли Кая [Хавертца], Мартина и Букайо. Это говорит о том, насколько хорошо укомплектованными нужно быть в этой лиге, чтобы поддерживать желаемый уровень», – сказал тренер «Арсенала».

👉 Проверить очки в Фэнтези АПЛ / Создать команду в Фэнтези АПЛ

Увольнять ли Семака?38289 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football London
logoАрсенал
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoтравмы
logoБукайо Сака
logoКай Хавертц
logoМартин Эдегор
logoФэнтези
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета про 5:0 с «Лидсом»: «Арсеналу» следует гордиться тем, как мы доминировали. Мы не давали бить по воротам и создали много моментов. Крайне уверенная победа»
47вчера, 19:49
«Арсенал» разнес «Лидс» – 5:0! У Тимбера 2+1, Дьокереш забил первые голы в АПЛ, у Калафьори 0+2
73вчера, 18:25
Эдегор травмировал плечо в 1-м тайме игры «Арсенала» с «Лидсом», Сака повредил бедро во 2-м. В следующем туре – «Ливерпуль»
29вчера, 17:49
Главные новости
Артем Дзюба: «Я столько в жизни не проигрывал. Это меня жизнь учит где-то молчать, наверное. Чем больше проигрываешь, тем больше исчезает желание играть»
48 минут назад
«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Смит-Роу ответил на гол Йоро, Бруну не забил пенальти. Онлайн-трансляция
12811 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна против «Эспаньола», «Осасуна» победила «Валенсию»
4213 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» забил 6 голов «Крыльям», ЦСКА обыграл «Акрон», «Балтика» в гостях у «Сочи»
263513 минут назадLive
У ЦСКА 20 игр нет поражений в РПЛ – это лучшая серия с 2015 года, когда при Слуцком не проигрывали 21 матч
316 минут назад
Талалаев о «Балтике»: «Последний тренер, сказавший, что у нас нет позиционного нападения, получил трешку, а потом 11 на 9 за тайм не забил ни гола. Поэтому поаккуратней»
2422 минуты назад
ЦСКА и «Локомотив» на 1 очко отстают от лидирующего «Краснодара» после 6 туров Мир РПЛ. «Зенит» – 5-й на данный момент, «Динамо» – 7-е, «Спартак» – 8-й
1335 минут назад
Сака и Эдегор избежали серьезных травм в матче с «Лидсом». Игроки «Арсенала» не пропустят много времени
636 минут назад
ЦСКА при Челестини не проигрывает в Мир РПЛ: 4 победы, 2 ничьих. Дальше – «Краснодар»
2842 минуты назад
Серия А стартовала! «Ювентус» против «Пармы», «Аталанта» примет «Пизу», «Интер» сыграет с «Торино» в понедельник
8443 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Балтика». Зиньковский и Хиль играют. Онлайн-трансляция
312 минут назадLive
Тарасов о Батракове: «Лучший из молодых российских игроков. Главное, чтобы из-за денег и внимания с катушек не слетел. Но по тому, как он себя ведет, – все у него в порядке»
13 минут назад
Первая лига. «Факел» победил «Нефтехимик» «Чайка» против «Арсенала», СКА проиграл «Спартаку» из Костромы
1517 минут назадLive
У «МЮ» 29 матчей без голов в первых таймах с начала прошлого сезона. В топ-5 лиг больше лишь у «Дженоа»
222 минуты назад
Грилиш о двух ассистах в матче с «Брайтоном»: «Сегодня я мог играть свободнее, делать что хочу. Не говорю, что в «Ман Сити» не ощущал свободы»
154 минуты назад
Хислоп про Исака: «Как можно ехать тренироваться в бывший клуб, пропускать предсезонку, а потом претендовать на моральное превосходство? Абсолютный фарс. Его заявление – нелепость»
1сегодня, 16:12
Гендиректор «Динамо» про Лунева и жевательный табак: «Разобрались. Это внутреннее дело клуба»
10сегодня, 15:57
Генич о Глушенкове: «Уйти – проявить слабость. Не сказать, что Семак ему не доверял. Это конкуренция, нужно отвоевывать место в составе»
9сегодня, 15:54
Рианчо о «Спартаке»: «Команда со Станковичем эволюционирует, все начало меняться к лучшему. Ему надо дать сто дней, чтобы исправить ситуацию»
6сегодня, 15:44
Бундеслига стартовала! «Боруссия» Менхенгладбах против «Гамбурга», «Майнц» уступил «Кельну»
89сегодня, 15:30Live