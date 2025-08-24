Артета о травмах «Арсенала»: «Прошло лишь 2 недели, а мы уже потеряли Хавертца, Эдегора и Сака. В АПЛ нужно быть хорошо укомплектованными»
Тренер «канониров» выразил мнение после матча 2-го тура АПЛ с «Лидсом» (5:0).
«Это события со знаком минус. Мартин [Эдегор] что-то почувствовал в плече при приземлении. Пока не знаем [насколько это серьезно]. Завтра его обследуют, и у нас будет больше понимания в этом вопросе.
Букайо [Сака] что-то почувствовал в задней поверхности бедра, когда бежал с мячом и боролся с защитником. Посмотрим. Думаю, это другое бедро. Не то, что он травмировал в прошлый раз.
Ну а вообще, прошло лишь две недели, а мы уже потеряли Кая [Хавертца], Мартина и Букайо. Это говорит о том, насколько хорошо укомплектованными нужно быть в этой лиге, чтобы поддерживать желаемый уровень», – сказал тренер «Арсенала».
