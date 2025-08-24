Артета о травмах «Арсенала»: «Прошло лишь 2 недели, а мы уже потеряли Хавертца, Эдегора и Сака. В АПЛ нужно быть хорошо укомплектованными»

Микель Артета высказался о травмах «Арсенала» на старте сезона.

Тренер «канониров» выразил мнение после матча 2-го тура АПЛ с «Лидсом» (5:0).

«Это события со знаком минус. Мартин [Эдегор ] что-то почувствовал в плече при приземлении. Пока не знаем [насколько это серьезно]. Завтра его обследуют, и у нас будет больше понимания в этом вопросе.

Букайо [Сака ] что-то почувствовал в задней поверхности бедра, когда бежал с мячом и боролся с защитником. Посмотрим. Думаю, это другое бедро. Не то, что он травмировал в прошлый раз.

Ну а вообще, прошло лишь две недели, а мы уже потеряли Кая [Хавертца ], Мартина и Букайо. Это говорит о том, насколько хорошо укомплектованными нужно быть в этой лиге, чтобы поддерживать желаемый уровень», – сказал тренер «Арсенала ».

