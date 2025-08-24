Сака и Эдегор избежали серьезных травм в матче с «Лидсом». Игроки «Арсенала» не пропустят много времени

Букайо Сака и Мартин Эдегор избежали серьезных травм в матче с «Лидсом».

Во 2-м туре АПЛ «Арсенал » одержал победу со счетом 5:0.

В первом тайме матча Эдегор повредил плечо , во втором заднюю поверхность бедра травмировал Сака . Оба игрока не доиграли встречу и были заменены.

По информации The Athletic, травмы обоих футболистов оказались менее серьезными, чем предполагалось изначально. Ожидается, что восстановление Эдегора и Сака не займет много времени, однако их участие в матче с «Ливерпулем » 31 августа остается под вопросом.