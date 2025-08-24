Сака и Эдегор избежали серьезных травм в матче с «Лидсом». Игроки «Арсенала» не пропустят много времени
Букайо Сака и Мартин Эдегор избежали серьезных травм в матче с «Лидсом».
Во 2-м туре АПЛ «Арсенал» одержал победу со счетом 5:0.
В первом тайме матча Эдегор повредил плечо, во втором заднюю поверхность бедра травмировал Сака. Оба игрока не доиграли встречу и были заменены.
По информации The Athletic, травмы обоих футболистов оказались менее серьезными, чем предполагалось изначально. Ожидается, что восстановление Эдегора и Сака не займет много времени, однако их участие в матче с «Ливерпулем» 31 августа остается под вопросом.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
