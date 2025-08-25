Гендиректор «Акрона» о словах Дзюбы про слабый состав команды: «Мы не решаем краткосрочные задачи, горизонт планирования не выходит за рамки одного сезона. Нас должны усилить 4-5 игроков»

Константин Клюшев оценил слова Артема Дзюбы о составе «Акрона».

После поражения от ЦСКА (1:3) нападающий «Акрона» обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%» .

«Артем – человек с менталитетом победителя. У нас команда сформирована с таким менталитетом: тренерский штаб, руководство, собственник клуба.

Понятно, что есть определенная эмоциональная оценка сейчас в этом моменте, но у нас концепция долгосрочного развития.

Мы не решаем краткосрочные задачи, у нас горизонт планирования не выходит за рамки одного сезона – это самое важное.

Нас должны усилить четыре-пять игроков, включая иностранных и российских, до окончания работы трансферного окна», – сказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

«Где усиление? Мы хотим вылететь?» Дзюба наехал на руководство, партнеров и Станковича