«Комо» не продал Паса «Тоттенхэму» за 70 млн евро. Хавбек хочет вернуться в «Реал» в будущем
«Комо» вновь не продал Нико Паса в «Тоттенхэм».
Итальянский клуб отклонил предложение «шпор» на сумму 70 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что Пас хочет остаться в «Комо» и рассчитывает в будущем вернуться в «Реал». В 2026 году сумма обратного выкупа полузащитника для мадридцев составит 10 млн евро.
В прошлом сезоне Серии А аргентинец провел 35 матчей, отличившись 6 голами и 8 ассистами. Его статистика доступна здесь.
Увольнять ли Семака?41723 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости