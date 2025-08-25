  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Комо» не продал Паса «Тоттенхэму» за 70 млн евро. Хавбек хочет вернуться в «Реал» в будущем
21

«Комо» не продал Паса «Тоттенхэму» за 70 млн евро. Хавбек хочет вернуться в «Реал» в будущем

«Комо» вновь не продал Нико Паса в «Тоттенхэм».

Итальянский клуб отклонил предложение «шпор» на сумму 70 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что Пас хочет остаться в «Комо» и рассчитывает в будущем вернуться в «Реал».  В 2026 году сумма обратного выкупа полузащитника для мадридцев составит 10 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А аргентинец провел 35 матчей, отличившись 6 голами и 8 ассистами. Его статистика доступна здесь

Увольнять ли Семака?41723 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
