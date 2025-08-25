Ненад Сакич: «Матч с «Рубином» был лучшим для «Спартака» в этом сезоне. Мы победили и показали хорошую игру»

Ненад Сакич похвалил игру «Спартака» против «Рубина».

В субботу красно-белые на выезде обыграли казанский клуб (2:0) в матче 6-го тура Мир РПЛ, прервав серию из четырех матчей без побед в чемпионате.

«Я думаю, что матч с «Рубином » был лучшим для «Спартака» в этом сезоне.

Все было хорошо, мы победили, показали хорошую игру», – сказал тренер «Спартака » Сакич после матча с казанцами.

Сейчас красно-белые с 8 очками в 6 матчах занимают 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ .