Ненад Сакич: «Матч с «Рубином» был лучшим для «Спартака» в этом сезоне. Мы победили и показали хорошую игру»
Ненад Сакич похвалил игру «Спартака» против «Рубина».
В субботу красно-белые на выезде обыграли казанский клуб (2:0) в матче 6-го тура Мир РПЛ, прервав серию из четырех матчей без побед в чемпионате.
«Я думаю, что матч с «Рубином» был лучшим для «Спартака» в этом сезоне.
Все было хорошо, мы победили, показали хорошую игру», – сказал тренер «Спартака» Сакич после матча с казанцами.
Сейчас красно-белые с 8 очками в 6 матчах занимают 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
