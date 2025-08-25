Хавбек «Балтики» Илья Петров: «В футбол играют не деньги. Мы своими пацанами из Первой лиги бьемся в каждом матче, хорошо получается»
Илья Петров поделился мыслями о результатах «Балтики» в РПЛ.
«Балтика» обыграла «Сочи» (2:0) в матче Мир РПЛ.
Команда тренера Андрея Талалаева набрала 12 очков в 6 играх чемпионата.
«Сложный матч, сложные погодные условия, но хорошо сыграли и победили.
В футбол играют не деньги. Мы своими пацанами из Первой лиги бьемся в каждом матче, хорошо получается, поэтому эта победа всей команды.
Я всем благодарен. Мы движемся дальше», – сказал полузащитник «Балтики» Илья Петров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
