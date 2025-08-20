ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов о «Спартаке» во время матча с «Акроном»
ЦСКА оштрафован за кричалки фанатов в адрес «Спартака».
Армейцы уступили «Акрону» в матче FONBET Кубка России 12 августа (1:1, 4:5 по пенальти).
«Акрон» – ЦСКА: болельщики армейцев скандировали оскорбления в адрес «Спартака» на 77‑й минуте. Штраф 10 тысяч рублей.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини выходил за пределы технической зоны, штраф тренеру 10 тысяч рублей», – сказал глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
