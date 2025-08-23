  • Спортс
5

Аморим о том, как игрокам «МЮ» справляться с критикой: «Можно вообще ничего не смотреть и не читать, быть как монах»

Рубен Аморим высказался на тему критики игроков «Манчестер Юнайтед».

«Первое, что я уже сказал игрокам: когда вы видите столько критиков, вы расстраиваетесь, и это нормально. Для меня единственный способ защитить себя и игроков – сказать им, чтобы вообще они ничего не смотрели и не читали. Ты должен быть как монах, особенно когда у тебя проблемы. Кроме того, есть факты. Иногда критика не соответствует действительности.

Алтай Байындыр совершил одну ошибку, но в прошлом году он показал очень хорошие результаты, поэтому я стараюсь донести это до игроков и бороться с неправильной версией событий. Но в конце концов, это дело футболистов. Они должны наслаждаться жизнью, ходить на работу, проводить время с семьей семьей и стараться не смотреть ничего по телевизору или в интернете», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

