Саншеш перешел в «Панатинаикос» до конца сезона. «ПСЖ» отдал хавбека в третью аренду подряд

«ПСЖ» отдал Ренату Саншеша в аренду «Панатинаикосу».

28-летний полузащитник пробудет в греческом клубе до конца сезона.

Ранее сообщалось , что в соглашении не будет опции выкупа португальца.

Футболист отправился в третью аренду подряд – до этого в таком статусе Саншеш выступал за «Рому» и «Бенфику».

В прошлом сезоне хавбек сыграл 10 матчей за «Бенфику» в чемпионате Португалии, не отметившись результативными действиями и проводя на поле в среднем 19 минут.

