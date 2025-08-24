Саншеш перешел в «Панатинаикос» до конца сезона. «ПСЖ» отдал хавбека в третью аренду подряд
«ПСЖ» отдал Ренату Саншеша в аренду «Панатинаикосу».
28-летний полузащитник пробудет в греческом клубе до конца сезона.
Ранее сообщалось, что в соглашении не будет опции выкупа португальца.
Футболист отправился в третью аренду подряд – до этого в таком статусе Саншеш выступал за «Рому» и «Бенфику».
В прошлом сезоне хавбек сыграл 10 матчей за «Бенфику» в чемпионате Португалии, не отметившись результативными действиями и проводя на поле в среднем 19 минут.
