«Барселона» сообщила, что Кристенсен готов играть. У защитника один матч в сезоне – в августе
Андреас Кристенсен избавился от проблем со здоровьем.
«Барселона» сообщила, что защитник получил разрешение выйти на поле. Последние дни он уже работал с командой на тренировках, а теперь имеет возможность сыграть в официальном матче.
В этом сезоне датчанин принял участие лишь в одной игре – в августе против «Валенсии» (2:1).
Подробно со статистикой Кристенсена можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости