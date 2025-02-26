«Барселона» сообщила, что Кристенсен готов играть. У защитника один матч в сезоне – в августе

Андреас Кристенсен избавился от проблем со здоровьем.

«Барселона » сообщила, что защитник получил разрешение выйти на поле. Последние дни он уже работал с командой на тренировках, а теперь имеет возможность сыграть в официальном матче.

В этом сезоне датчанин принял участие лишь в одной игре – в августе против «Валенсии» (2:1).

Подробно со статистикой Кристенсена можно ознакомиться здесь .