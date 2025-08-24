Маскерано о том, что Месси и Альба не сыграли с «Ди Си Юнайтед»: «Хотели дать шанс другим игрокам. «Интер Майами» нужен весь состав»

Хавьер Маскерано рассказал, почему Лионель Месси и Жорди Альба пропустили матч.

Сегодня «Интер Майами» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед » (1:1) в МЛС .

«Мы провели 41 матч и хотели дать шанс другим игрокам. Нам нужен весь состав, для нас это очевидное решение, и к концу матча я убедился, что оно было верным.

Вышедшие на замену [Луис Суарес, Серджи Бускетс, Родриго Де Поль, Бальтасар Родригес] помогли команде. Есть ощущение, что если бы мы играли так интенсивно с самого начала, то могли бы победить», – сказал тренер «Интер Майами ».