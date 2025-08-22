Томас Мюллер: «Месси – величайший футболист в истории. Раньше я предпочитал Роналду, но после победы Аргентины на ЧМ выбираю Лео. Он играет немного элегантнее»
Томас Мюллер назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.
«Он величайший игрок, который когда-либо был в этом виде спорта.
Споры о Роналду и Месси были всегда, они оба безумны.
Месси играет немного элегантнее. В первые 10 лет моей профессиональной карьеры я всегда отдавал предпочтение Криштиану. Теперь, когда я стал немного старше и «романтичнее», я больше склоняюсь к стилю, не только к выступлениям, рабочей этике и так далее.
И после того, как Месси выиграл чемпионат мира с Аргентиной, я выбираю его», – сказал полузащитник «Ванкувер Уайткэпс».
Затем Мюллер пошутил о том, что еще встретится с Месси в МЛС, сказав: «Я снова буду преследовать тебя».
Увольнять ли Семака?27545 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер МЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости