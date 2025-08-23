  • Спортс
6

МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Ди Си Юнайтед», «Атланта» Миранчука сыграет с «Торонто», «Канзас Сити» Шапи – с «Сиэтлом»

В МЛС пройдут очередные матчи.

В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси сыграет в гостях с «Ди Си Юнайтед».

В воскресенье «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука примет «Торонто».

В ночь на понедельник «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова встретится на выезде с «Сиэтл Саундерс».

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
23 августа 23:30, Audi Field
Ди Си Юнайтед
Не начался
Интер Майами
МЛС. Регулярный чемпионат
24 августа 20:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Атланта Юнайтед
Не начался
Торонто
МЛС. Регулярный чемпионат
25 августа 01:15, Lumen Field
Сиэтл Саундерс
Не начался
Спортинг Канзас Сити

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс
