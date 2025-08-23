МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Ди Си Юнайтед», «Атланта» Миранчука сыграет с «Торонто», «Канзас Сити» Шапи – с «Сиэтлом»
В МЛС пройдут очередные матчи.
В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси сыграет в гостях с «Ди Си Юнайтед».
В воскресенье «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука примет «Торонто».
В ночь на понедельник «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова встретится на выезде с «Сиэтл Саундерс».
МЛС
Регулярный чемпионат
23 августа 23:30, Audi Field
Не начался
24 августа 20:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Не начался
25 августа 01:15, Lumen Field
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
