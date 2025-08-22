Мина о партнерах: «Месси всегда хотел побеждать, надо брать с него пример. Куадрадо – машина, я многое у него перенял: приезжаю за два часа, принимаю ледяные ванны, слежу за питанием: курица и рыба»
Йерри Мина назвал Лионеля Месси примером для подражания.
– Каково было жить рядом с Месси?
– Он всегда хотел побеждать. Нужно брать с него пример.
– Самый сложный оппонент среди нападающих?
– Лукаку. Мне нравится играть против него, каждый раз это битва. Надеюсь, он скоро вернется.
– Кто ваш друг в команде?
– Зиту Лувумбу. Замечательный человек.
– А во всем футболе?
– Хуан Куадрадо. Он мне как брат. Я общаюсь с ним каждый день. Он многому меня научил. Он машина. Все делает хорошо. И он хочет вернуться в сборную.
Я перенял у него многое. Приезжаю за два часа, делаю массаж, занимаюсь в тренажерном зале, принимаю ледяные ванны, слежу за питанием: курица и рыба, – сказал защитник «Кальяри», также поигравший за «Барселону» и «Эвертон».
Увольнять ли Семака?27563 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости