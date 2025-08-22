Мина о партнерах: «Месси всегда хотел побеждать, надо брать с него пример. Куадрадо – машина, я многое у него перенял: приезжаю за два часа, принимаю ледяные ванны, слежу за питанием: курица и рыба»

Йерри Мина назвал Лионеля Месси примером для подражания.

– Каково было жить рядом с Месси?

– Он всегда хотел побеждать. Нужно брать с него пример.

– Самый сложный оппонент среди нападающих?

– Лукаку . Мне нравится играть против него, каждый раз это битва. Надеюсь, он скоро вернется.

– Кто ваш друг в команде?

– Зиту Лувумбу . Замечательный человек.

– А во всем футболе?

– Хуан Куадрадо . Он мне как брат. Я общаюсь с ним каждый день. Он многому меня научил. Он машина. Все делает хорошо. И он хочет вернуться в сборную.

Я перенял у него многое. Приезжаю за два часа, делаю массаж, занимаюсь в тренажерном зале, принимаю ледяные ванны, слежу за питанием: курица и рыба, – сказал защитник «Кальяри», также поигравший за «Барселону» и «Эвертон».