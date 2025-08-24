  • Спортс
  Шпилевский о 0:3 с «Динамо»: «Пари НН» сам себе голы забил. Мы не цепляемся за мячи. Не имеем права уступать в борьбе, в агрессии, в желании бежать»
3

Шпилевский о 0:3 с «Динамо»: «Пари НН» сам себе голы забил. Мы не цепляемся за мячи. Не имеем права уступать в борьбе, в агрессии, в желании бежать»

Алексей Шпилевский оценил поражение «Пари НН» от «Динамо» (0:3) в 6-м туре РПЛ.

«После такого поражения тяжело найти какой‑то позитив. Сами себе голы забили. Мы не цепляемся за мячи. К сожалению, пока мы способны только на это. Ребята стараются, делают как могут, но тяжело переломить это.

После замен был очень зол, замены не помогли, я не чувствовал желания. Мы не имеем права уступать в борьбе, в агрессии, в желании бежать. Это ни в какие рамки не лезет. После замен у нас не было шансов что‑то зацепить. Так действовать нельзя.

Я зол на ребят, которые, к сожалению, не выполнили базовые вещи: страдать на поле, помогать друг другу, до конца биться», — сказал тренер «Пари НН».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
