  • Карпин про 3:0 с «Пари НН»: «Команда уже понимает требования при обороне, не помню моментов у ворот «Динамо». Но мы забили 3 гола, а ударов было больше 20 – реализация плохая»
40

Карпин про 3:0 с «Пари НН»: «Команда уже понимает требования при обороне, не помню моментов у ворот «Динамо». Но мы забили 3 гола, а ударов было больше 20 – реализация плохая»

Валерий Карпин прокомментировал разгром «Пари НН» (3:0).

– «Динамо» была нужна победа. Как вам игра команды, что порадовало?

– Глобально – многое в обороне понравилось, но это так не первую игру. Команда уже выполняет и понимает требования при обороне. Не могу вспомнить опасных моментов у наших ворот.

По атаке: мы забили три гола, но ударов было по воротам больше 20 – реализация плохая. На футболистах давление есть после последних результатов, не хватало спокойствия в некоторых моментах.

– С первых минут вышел Скопинцев. Как оцените его игру на позиции?

– Он со всеми футболистами своей части поля играл. Достойно сыграл для первого матча, ему много не хватает. Он не до конца понимает, как играть в атаке. В обороне были недочеты. Но для первого раза более чем хорошо.

– Несколько раз Лещук выручил.

– Когда? Когда был выход 1 на 1 и было вне игры? Я не помню таких моментов.

– Когда увидим Гладышева?

– Скоро. Вам число сказать? Приезжайте завтра на базу. В августовских матчах надеемся, что он появится. Возможно, против Махачкалы, но это не точно.

– Окишор не попал в заявку. Что случилось? Пришел Миранчук – его конкурент. Какие шансы у Виктора теперь?

– У него такие же условия, как у всех. Будет хорошо выглядеть – будет играть. Он сейчас травмирован, лечил спину. В кубковой игре, наверное, будет в составе, – отметил главный тренер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
