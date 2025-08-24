У Ямаля 1+2 в двух матчах Ла Лиги, у Рафиньи 1+1, у Феррана 2 гола – все трое набрали очки в игре с «Леванте»
Ламин Ямаль сделал очередной ассист в Ла Лиге.
«Барселона» играет на выезде с «Леванте» (2:2, второй тайм) во 2-м туре Ла Лиги.
Каталонцы сравняли счет, забив дважды за три минуты. На 49-й отличился Педри с передачи Ламина Ямаля, на 52-й забил Ферран Торрес с паса Рафиньи.
Ямаль набрал 3 (1+2) результативных балла в первых двух матчах чемпионата, у Рафиньи – 2 (1+1), в у Феррана – 2 забитых мяча.
Увольнять ли Семака?35947 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости