У Ямаля 1+2 в двух матчах Ла Лиги, у Рафиньи 1+1, у Феррана 2 гола – все трое набрали очки в игре с «Леванте»

Ламин Ямаль сделал очередной ассист в Ла Лиге.

«Барселона » играет на выезде с «Леванте » (2:2, второй тайм) во 2-м туре Ла Лиги .

Каталонцы сравняли счет, забив дважды за три минуты. На 49-й отличился Педри с передачи Ламина Ямаля , на 52-й забил Ферран Торрес с паса Рафиньи.

Ямаль набрал 3 (1+2) результативных балла в первых двух матчах чемпионата, у Рафиньи – 2 (1+1), в у Феррана – 2 забитых мяча.