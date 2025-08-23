«Динамо» победило впервые с июля – после трех поражений и ничьей
«Динамо» прервало серию матчей без побед.
Команда Валерия Карпина разгромила «Пари НН» (3:0) в 6-м туре Мир РПЛ.
Это первая победа московского клуба с июля. В августе у него были ничья и три поражения.
27-го «Динамо» встретится с «Крыльями Советов». Игра FONBET Кубка России пройдет в Самаре.
Александр Суряев
Источник: Спортс”
