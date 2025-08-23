Константин Тюкавин: «Диванные эксперты больше профессионалов разбираются в футболе, поэтому мы их любим и рады, когда они нас критикуют»

Константин Тюкавин высказался о «диванных экспертах».

В субботу в Москве прошел фестиваль самодельных летательных аппаратов «Летфест», в котором принимают участие олимпийские чемпионы, спортсмены, блогеры и популярные артисты. Тюкавин был капитаном команды «Диванные эксперты», они запускали в воздух диван.

– Подготовка была тяжелая, целый месяц готовились к этому мероприятию каждый день. Жюри оценивало вроде положительно, все хорошо. Помогли ребята с актерским мастерством. С утра потренировался, вечером выступил.

– А в детстве вы конструировали разные интересные штуки? Может быть, домики делали?

– Домики на дереве делал. На Крылатских холмах много деревьев, холмы, и мы строили различные домики, шалаши. А такие аппараты первый раз сделали для этого мероприятия.

– Самолетики бумажные делали?

– Самолетики бумажные мне одноклассницы делали, а я их запускал.

– Почему вы выбрали именно такой аппарат?

– Классный диван. Диванные эксперты, их очень много, они больше профессионалов разбираются в футболе, в спорте, поэтому мы их любим и рады, когда они нас критикуют.

– А вы реагируете на комментарии диванных экспертов и как?

– Мы никак не реагируем, стараемся просто слушать их, прислушиваться, так как они большие профессионалы, разбираются во всем.

– Что проще: запускать такие самолеты или играть в футбол?

– Ну, наверное, проще запускать самолеты, – сказал нападающий «Динамо».