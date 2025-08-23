  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Серик Беледиеспор» Юрана проиграл 0:5 «Эрокспору» во втором дивизионе Турции. Команда идет 9-й в таблице
14

«Серик Беледиеспор» Юрана проиграл 0:5 «Эрокспору» во втором дивизионе Турции. Команда идет 9-й в таблице

«Серик Беледиеспор» Юрана потерпел крупное поражение в матче 2-й лиги Турции.

Возглавляемая Сергеем Юраном команда уступила «Эрокспору» на выезде со счетом 0:5 в 3-м туре второго дивизиона Турции

В стартовом составе «Серик Беледиеспор» вышли российские футболисты Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Илья Берковский и Александр Мартынов. Во втором тайме на поле вышел сын тренера Артем Юран.

«Серик Беледиеспор» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице с 4 набранными очками. В первых двух матчах была ничья с «Истанбулспором» (0:0) и победа над «Умраниеспором» (1:0). 

Увольнять ли Семака?35931 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoСерик Беледиеспор
logoАртем Юран
logoД2 Турция
logoЭрокспор
logoИлья Берковский
logoСергей Юран
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Тихий
logoКирилл Гоцук
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Юран одержал первую победу во главе «Серик Беледиеспор» – 1:0 с «Умраниеспором»
1815 августа, 20:48
Юран после 0:0 с «Истанбулспором»: «Начинаем потихоньку разрывать первый турецкий дивизион. Нас записывали в аутсайдеры: предполагали, что будет 0:3, 0:4, 0:5»
8010 августа, 10:22
Главные новости
Доннарумма согласовал личные условия с «Ман Сити». Сумма сделки составит менее 50 млн евро
1322 минуты назад
Де Дзерби о Рабьо: «Есть шанс, что все вернется на круги своя. Адриен – хороший человек, говорящие об экономической составляющей лгут, я готов на все, чтобы решить проблему»
830 минут назад
«Иностранцы не хотят развития футбола в России – они хотят заработать на России. Станкович – великий футболист, но поведение его не красит». Попов о тренере «Спартака»
2136 минут назад
Серия А стартовала! «Ювентус» против «Пармы», «Аталанта» примет «Пизу», «Интер» сыграет с «Торино» в понедельник
70сегодня, 07:30
Вспомните 6 команд, которые провели в РПЛ всего один сезон?
сегодня, 07:00Тесты и игры
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна против «Эспаньола»
38сегодня, 06:55
«Игрок «Зенита» фолил до того, как я начал хватать. Почему-то не отмотали до этого момента. Игра разделилась на до и после пенальти». Кагермазов из «Махачкалы» про 0:4
53сегодня, 06:39
Победы «Зенита» и «Спартака», осечка «Локо», камбэк «Барсы», проигрыш «Ман Сити», Шарапова в Зале славы, гибель альпинистки Наговициной и другие новости
14сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Фулхэма», «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом» в понедельник
604сегодня, 06:03
Агент Баринова опроверг согласование контракта с АЕК: «Предложение есть. Руководство «Локомотива» оно не устроило»
13сегодня, 05:46
Ко всем новостям
Последние новости
Эзе позвонил Артете, прежде чем дать согласие «Тоттенхэму»: «Это показывает, как сильно он хотел перейти в «Арсенал»
3 минуты назад
Бундеслига стартовала! «Боруссия» Менхенгладбах против «Гамбурга», «Майнц» – «Кельн»
8711 минут назад
Стример Мэддисон: «Я всегда верил в Карпина. Моя критика пошла на пользу»
315 минут назад
«Милан» предложил «Спортингу» 27 млн евро за 20-летнего форварда Хардера
218 минут назад
Игрок «КАМАЗа» Голыбин забил «Уфе» после выхода на замену. Это первый гол 19-летнего хавбека за клуб
38 минут назадВидео
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Торонто», «Канзас Сити» Шапи встретится с «Сиэтлом», «Интер Майами» без Месси сыграл 1:1 с «Ди Си Юнайтед»
1848 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лилля», «Ренн» против «Лорьяна»
2253 минуты назад
Артета о травмах «Арсенала»: «Прошло лишь 2 недели, а мы уже потеряли Хавертца, Эдегора и Сака. В АПЛ нужно быть хорошо укомплектованными»
558 минут назад
«Овьедо» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
8сегодня, 07:25
Мюллер забил 1-й гол в МЛС – в 2-м матче. Хавбек «Ванкувера» реализовал пенальти на 90+14
7сегодня, 07:15