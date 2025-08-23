«Серик Беледиеспор» Юрана проиграл 0:5 «Эрокспору» во втором дивизионе Турции. Команда идет 9-й в таблице

«Серик Беледиеспор» Юрана потерпел крупное поражение в матче 2-й лиги Турции.

Возглавляемая Сергеем Юраном команда уступила «Эрокспору » на выезде со счетом 0:5 в 3-м туре второго дивизиона Турции .

В стартовом составе «Серик Беледиеспор» вышли российские футболисты Дмитрий Тихий , Кирилл Гоцук , Илья Берковский и Александр Мартынов. Во втором тайме на поле вышел сын тренера Артем Юран.

«Серик Беледиеспор» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице с 4 набранными очками. В первых двух матчах была ничья с «Истанбулспором» (0:0) и победа над «Умраниеспором» (1:0).