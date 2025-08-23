«Серик Беледиеспор» Юрана проиграл 0:5 «Эрокспору» во втором дивизионе Турции. Команда идет 9-й в таблице
«Серик Беледиеспор» Юрана потерпел крупное поражение в матче 2-й лиги Турции.
Возглавляемая Сергеем Юраном команда уступила «Эрокспору» на выезде со счетом 0:5 в 3-м туре второго дивизиона Турции.
В стартовом составе «Серик Беледиеспор» вышли российские футболисты Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Илья Берковский и Александр Мартынов. Во втором тайме на поле вышел сын тренера Артем Юран.
«Серик Беледиеспор» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице с 4 набранными очками. В первых двух матчах была ничья с «Истанбулспором» (0:0) и победа над «Умраниеспором» (1:0).
