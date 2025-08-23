«Тоттенхэм» может улучшить предложение по Пасу после травмы Мэддисона. Ранее «Комо» не продал хавбека за 40 млн евро
«Тоттенхэм» снова попытается подписать Нико Паса.
В начале августа стало известно, что лондонский клуб предлагал 40 миллионов евро за 20-летнего полузащитника, но «Комо» отказался продавать игрока – его оценивают в 70 млн евро.
По информации Джанлуки Ди Марцио, после травмы Джеймса Мэддисона «шпоры» вернулись к кандидатуре Паса. Они рассматривают возможность сделать новое предложение – на более высокую сумму.
В прошлом сезоне Серии А аргентинец 35 матчей, отличившись 6 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
