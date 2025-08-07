«Комо» не продал Паса «Тоттенхэму» за 40 млн евро. Итальянцы оценивают 20-летнего хавбека в 70 млн

«Тоттенхэм» не смог подписать Нико Паса.

По информации Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб предложил 40 миллионов евро за полузащитника «Комо », но получил отказ. Итальянцы оценивают 20-летнего игрока в 70 млн евро.

Считается, что «Комо» будет вести переговоры только в том случае, если получит предложение на сумму не ниже 60 млн евро.

Отмечается, что итальянский клуб пытается убрать из контракта все опции, прописанные для «Реала ». Так, мадридцы могут повторить трансферное предложение любого другого клуба по Пасу или получить 50% от суммы продажи игрока.

В прошлом сезоне Серии А аргентинец 35 матчей, отличившись 6 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь .