  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Станкович о кризисе у «Спартака»: «Может быть, что‑то есть, но во многих матчах нам не везло. Ко‑то из экспертов должен заплатить за бесплатную рекламу на моем имени»
14

Станкович о кризисе у «Спартака»: «Может быть, что‑то есть, но во многих матчах нам не везло. Ко‑то из экспертов должен заплатить за бесплатную рекламу на моем имени»

Деян Станкович ответил на вопрос о нестабильности в игре «Спартака».

Главный тренер красно-белых дал интервью перед матчем против «Рубина» в 6-м туре Мир РПЛ.

– Будет ли готов играть Самошников? Какое у него состояние?

– Он готов сегодня сыграть, мы на него рассчитываем в этом матче. Хоть он и провел одну тренировку с нами.

– Будет ли аншлаг на игре элементом давления сегодня?

– О давлении речи не идет, это прекрасная атмосфера и футбол. В прошлом матче с «Зенитом» у нас тоже был полный стадион. Это очень хорошо, потому что мы играем для зрителей. О давлении речи нет.

– Эксперты отмечают, что нестабильность в игре «Спартака» началась с весны с игры с «Рубином». Делается ли акцент внутри команды, чтобы обыграть их и закольцевать историю?

– Эксперты на то и эксперты, чтобы высказывать мнение, меня это особо не интересует, особенно кто и о чем говорит. Наверное, кто‑то из них должен что‑то заплатить за бесплатную рекламу на моем имени.

Какой‑то кризис? Да, может быть, что‑то такое есть. Но в целом, если посмотреть по матчам, во многих играх нам действительно не везло. Я абсолютно уверен и правильно настроен.

– У вас есть рецепт, как остановить Мирлинда Даку?

– Это прекрасный футболист и блестящий нападающий, который демонстрирует свои качества от матча к матчу и уже не первый сезон. Мы понимаем, что это сложный соперник, мы готовились и понимаем, как нужно его останавливать и ограничить в действиях.

«Рубин» – достаточно сильная команда, которая дома играет по‑особенному. Это будет прекрасный матч, но все будет зависеть от нас, – сказал Станкович.

Увольнять ли Семака?32681 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoМирлинд Даку
logoИлья Самошников
logoРубин
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
За Баринова 2 млн евро предложил АЕК Николича. Греки готовы платить капитану «Локо» 1,5 млн евро в год плюс бонусы, игрок не против перехода (Metaratings)
712 минут назад
«Локомотив» – «Ростов». 2:2 – Мохеби и Сулейманова забили за 8 минут, у Батракова 1+1. Онлайн-трансляция
9425 минут назадLive
С кем играл и Холанд, и Мбаппе?
29 минут назадТесты и игры
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Эльче», «Барселона» в гостях у «Леванте», «Реал» сыграет с «Овьедо» в воскресенье
1629 минут назад
Семак о Глушенкове, после гола показавшем, что его место на поле: «У каждого игрока должна быть цель не сидеть на скамейке, а выходить. Но место надо выиграть в конкурентной борьбе»
1430 минут назад
Константин Тюкавин: «Диванные эксперты больше профессионалов разбираются в футболе, поэтому мы их любим и рады, когда они нас критикуют»
633 минуты назад
Фанаты «Хайденхайма» показали баннер с антифашистом Эльзером на матче с «Вольфсбургом». В 1939-м Георг совершил покушение на Гитлера, а в 1945-м был казнен
1845 минут назадФото
20-летний футболист «Русской общины» Ерошевич скончался в больнице после избиения группой мигрантов в Щелково из-за забитого гола
13247 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Лидс», «Ман Сити» уступил «Тоттенхэму», «Астон Вилла» проиграла «Брентфорду»
53558 минут назадLive
Бундеслига стартовала! «Боруссия» против «Санкт-Паули», «Байер» уступил «Хоффенхайму»
7659 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Лидс». 2:0 – у Тимбера 1+1, Сака тоже забил. Онлайн-трансляция
209 минут назадLive
У Бакаева 1+4 в 6 матчах РПЛ за «Локомотив» – хавбек отдал ассист с «Ростовом»
113 минут назад
«Санкт-Паули» – «Боруссия» Дортмунд. 0:1 – Гирасси забил с игры и не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
«Зенит» одержал 30-ю крупную победу в домашних матчах РПЛ при Семаке
222 минуты назад
Чемпионат Франции. «Марсель» забил 5 голов «Парижу», «Ницца» играет с «Осером», «Монако» Головина и «Лилль» встретятся в воскресенье
1629 минут назадLive
«Ростов» забил «Локо» с пенальти за фол Рамиреса на Роналдо. Защитник придержал соперника за руку перед ударом, судья Чебан смотрел повтор на предмет красной
132 минуты назадФото
«Сассуоло» – «Наполи». 0:1 – Мактоминей забил! Онлайн-трансляция
139 минут назадLive
«Дортмунд» за 3+4 млн евро продал Рейну «Гладбаху»
251 минуту назадФото
Биджиев недоволен судейством матча с «Зенитом»: «Используете ВАР в одну сторону – смотрите и в другую. Мне уже надоело это обсуждать»
1759 минут назад
«Динамо» – «Пари НН». Сергеев, Бителло, Лещук играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
36сегодня, 16:28