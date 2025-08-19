Эстевао о том, что его называют «Мессиньо»: «Иногда прозвище становится бременем, создает давление. Ни мне, ни моей семье оно никогда особо не нравилось»

Эстевао признался, что ему не нравится прозвище «Мессиньо».

«Я не помню, кто придумал это прозвище, но оно сразу же прижилось. Ни мне, ни моей семье оно никогда особо не нравилось.

Иногда такое прозвище становится бременем, о котором ты не просил. Ты просто хочешь играть в футбол, заниматься любимым делом, но такой ярлык создает давление, которое тебе не нравится.

К счастью, я смог оставить все это в прошлом, когда перешел [из «Крузейро»] в «Палмейрас», – сказал 18-летний нападающий «Челси ».