Эстевао о том, что его называют «Мессиньо»: «Иногда прозвище становится бременем, создает давление. Ни мне, ни моей семье оно никогда особо не нравилось»
Эстевао признался, что ему не нравится прозвище «Мессиньо».
«Я не помню, кто придумал это прозвище, но оно сразу же прижилось. Ни мне, ни моей семье оно никогда особо не нравилось.
Иногда такое прозвище становится бременем, о котором ты не просил. Ты просто хочешь играть в футбол, заниматься любимым делом, но такой ярлык создает давление, которое тебе не нравится.
К счастью, я смог оставить все это в прошлом, когда перешел [из «Крузейро»] в «Палмейрас», – сказал 18-летний нападающий «Челси».
А что теперь делать со Станковичем?27046 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FourFourTwo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости