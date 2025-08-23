У де Йонга родился второй ребенок. Игроки «Барселоны» выстроились в коридор и хлопали пробегавшего через него Френки по спине и затылку на тренировке

У Френки де Йонга родился второй ребенок .

Полузащитник в четверг пропустил часть тренировки «Барселоны» из-за пополнения в семье, а в пятницу на занятии партнеры поздравили нидерландца с важным событием.

Футболисты команды выстроились в коридор и хлопали ладонями по спине и затылку пробегавшему между ними де Йонгу .

Френки женат на Микки Кимени с мая 2024 года. В 2023-м у них родился сын Майлз.