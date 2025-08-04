Уоддл о Палмере: «Он стоил бы дороже Беллингема, если бы был доступен на рынке – более 100 млн фунтов, как и Ямаль. В мое время за игроков платили 1 млн»

Крис Уоддл считает, что Коул Палмер стоит более 100 млн фунтов.

«Думаю, если бы Коул Палмер был доступен, он стоил бы бешеных денег. Ламин Ямаль относится к той же категории. Думаю, Палмер стоил бы больше, чем Джуд Беллингем .

В современном футболе игроки стоят более 100 миллионов фунтов, и Палмер из той категории, когда речь идет о 150 миллионах. Суммы [на трансферном рынке] стали безумными, в мое время за игроков платили 1 миллион фунтов, это абсурд.

На данный момент стоимость Палмера и Ямаля превышает 100 миллионов фунтов», – сказал бывший полузащитник сборной Англии в интервью Flashscore.