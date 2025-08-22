Гасперини сообщил, что «Рома» не продлит контракт с Пеллегрини. Воспитанник римлян провел 316 матчей за клуб

«Рома» не продлит контракт с Лоренцо Пеллегрини.

Об этом сообщил главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини .

«Пеллегрини близок к возвращению, ситуация по нему до конца не ясна: клуб не хочет продлевать контракт, но Пеллегрини, чтобы претендовать на сборную, должен играть.

Я не собираюсь устраивать полемику, просто говорю: если появится подходящее для все сторон решение – и он, и клуб будут довольны. На сегодня такой возможности нет», – сказал главный тренер «Ромы».

Ранее Пеллегрини, чей контракт истекает в 2026 году, лишился единоличного статуса капитана. Он носил капитанскую повязку с 2021 года.

Лоренцо – воспитанник «Ромы». Он начал играть за клуб в 2014-м, ушел в «Сассуоло» в 2015-м и вернулся в «Рому» в 2017-м.