«Аталанта» отдала Годфри в аренду «Шеффилду» до конца сезона
«Аталанта» отдала Бена Годфри в аренду «Шеффилд Юнайтед».
Защитник будет выступать в клубе из Чемпионшипа до конца нынешнего сезона.
Вторую половину прошлого сезона англичанин провел в аренде в «Ипсвиче».
К «Аталанте» Годфри присоединился в июне 2024 года, трансфер из «Эвертона» оценивался в 9 млн евро плюс еще 1 млн в виде бонусов.
С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Изображение: sufc.co.uk
