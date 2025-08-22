«Аталанта» отдала Годфри в аренду «Шеффилду» до конца сезона

«Аталанта» отдала Бена Годфри в аренду «Шеффилд Юнайтед».

Защитник будет выступать в клубе из Чемпионшипа до конца нынешнего сезона.

Вторую половину прошлого сезона англичанин провел в аренде в «Ипсвиче».

К «Аталанте» Годфри присоединился в июне 2024 года, трансфер из «Эвертона» оценивался в 9 млн евро плюс еще 1 млн в виде бонусов.

С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

Изображение: sufc.co.uk