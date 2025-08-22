Мостовой о желании работать тренером: «Уже заждался. Но пока у нас такие люди в футболе, нас не дождутся. 24 часа в сутки отвечаю, но пока никто не звонит»
Александр Мостовой заявил, что ждет предложений по работе тренером.
«Я уже заждался. Но пока у нас будут такие люди в футболе, то нас не дождутся. В чем причина? Не знаю, сам не пойму.
Вот у меня телефон – 24 часа в сутки отвечаю. Но пока никто не звонит», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Увольнять ли Семака?27539 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
