Мостовой о желании работать тренером: «Уже заждался. Но пока у нас такие люди в футболе, нас не дождутся. 24 часа в сутки отвечаю, но пока никто не звонит»

Александр Мостовой заявил, что ждет предложений по работе тренером.

«Я уже заждался. Но пока у нас будут такие люди в футболе, то нас не дождутся. В чем причина? Не знаю, сам не пойму.

Вот у меня телефон – 24 часа в сутки отвечаю. Но пока никто не звонит», – сказал бывший полузащитник сборной России.