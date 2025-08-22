  • Спортс
Мостовой о поздравлении от Инфантино: «Лишний раз подчеркивает почет и уважение от международного футбольного сообщества. Пришло поздравление из «Сельты», жду от Ла Лиги»

Александр Мостовой высказался о поздравлении с днем рождения от Джанни Инфантино.

Ранее экс-полузащитник «Сельты» и сборной России, которому сегодня исполнилось 57 лет, опубликовал поздравительное письмо о президента ФИФА

«Мне ранее приходили поздравления от ФИФА на телефон. Тут позвонили из Российского футбольного союза, сказали, что впервые Джанни Инфантино прислал официальное личное поздравление в союз.

Это лишний раз подчеркивает почет и уважение от международного футбольного сообщества, огромная честь, что помнят, не забывают. Также из Испании сейчас звонят, пишут, пришло поздравление из «Сельты», жду от чемпионата Испании, обычно поздравляют», – сказал Мостовой

