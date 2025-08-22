Инфантино поздравил Мостового с 57-летием, сообщил Александр: «Принимаю ваши поздравления!»
Джанни Инфантино поздравил Александра Мостового с днем рождения.
Бывшему полузащитнику «Спартака», «Бенфики», «Страсбура», «Сельты» и сборных СССР и России сегодня исполнилось 57 лет.
«Принимаю ваши поздравления! Джанни Инфантино уже поздравил», – написал Мостовой в своем телеграм-канале.
Мостовой опубликовал поздравительное письмо от президента ФИФА.
Изображение: t.me/mostovoy10
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
