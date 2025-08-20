«Челси» продаст Вейгу в «Вильярреал» за 29,5 млн евро с учетом бонусов и процент от перепродажи

Ренату Вейга переходит в «Вильярреал».

Испанский клуб договорился о трансфере защитника «Челси » за 29,5 млн евро с учетом бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Сделка также предусматривает значительный процент от перепродажи игрока.

Отмечается, что трансфер Вейги станет рекордным для «Вильярреала ».

Вторую половину прошлого сезона португалец провел в «Ювентусе» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь .