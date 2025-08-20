«Челси» продаст Вейгу в «Вильярреал» за 29,5 млн евро с учетом бонусов и процент от перепродажи
Ренату Вейга переходит в «Вильярреал».
Испанский клуб договорился о трансфере защитника «Челси» за 29,5 млн евро с учетом бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сделка также предусматривает значительный процент от перепродажи игрока.
Отмечается, что трансфер Вейги станет рекордным для «Вильярреала».
Вторую половину прошлого сезона португалец провел в «Ювентусе» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
