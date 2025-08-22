«Спартак» встретится с «Пари НН». Красно-белые, приходите на домашний матч против нижегородцев!

«Спартак» сыграет с «Пари НН» в третьем раунде Фонбет Кубка России.

Матч пройдет во вторник, 26 августа, в 20:45 на стадионе «Лукойл Арена».

Красно-белые по итогам двух раундов Фонбет Кубка России расположились на втором месте в группе C, набрав четыре очка. Нижегородцы же идут на строчку ниже, обладая тремя очками. Поддержите «Спартак» в домашнем кубковом матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .